20 января 2022 | Время чтения 6 мин

Большая часть силы Трампа связана с восприятием того, что он победитель, и с его способностью доминировать в освещении событий в средствах массовой информации. Единственное, что знает Трамп, — это как держать себя в центре внимания, и это вытянуло весь кислород из Республиканской партии, сделав практически невозможным для кого-либо еще заявить о себе как о реальном сопернике. Это хитрая стратегия, но Трамп идет по опасному пути. Тему развивает в газете The Hill политконсультант Кит Нотон, Ph.D.

Климент Александров, , 22:04 — REGNUM 2022 год — критический год для Дональда Трампа. Участвуя в одной главной гонке за другой, он поставил на кон жизненно важный актив: восприятие того, что он победитель. Сильный год для Трампа подготовит почву для участия в выборах в 2024 году, и ему явно не терпится сделать это заявление.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Итак, как дела у Трампа на выборах? Всё весьма неоднозначно.

Хорошие новости для Трампа

Хорошие новости для Трампа — это в основном плохие новости для Джо Байдена.

Одобрение Байдена начало резко падать с выводом войск из Афганистана, и затем оно продолжало снижаться. С 55-процентного одобрения, по данным FiveThirtEight, рейтинг одобрения президента снизился до нынешних 42,5 процента, при этом 52,1 процента деятельность Байдена не одобряют. Согласно опросу Расмуссена, ориентированному на республиканцев, Байден набрал всего 38 процентов.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И мало что указывает на то, что в ближайшем будущем ситуация улучшится. Путин и Россия будут постоянной проблемой. Инфляция продолжается. Прогрессивная повестка Байдена, законопроекты об избирательных правах и изменении в парламентской практике «флибустьерства» — всё это мертво по прибытии. Что еще хуже для Байдена, прогрессивная фракция Демократической партии не желает смотреть правде в глаза по этим вопросам и вынуждает его неэффективно отступать.

Избиратели-демократы ищут кого-то, кроме Байдена, для выполнения своих стандартов в 2024 году: 41 процент хотят «кого-то другого», в то время как только 32 процента хотят Байдена, а 27 процентов не уверены. Но для 68 процентов демократов, которые либо ушли от Байдена, либо, по крайней мере, начинают оглядываться по сторонам, выбирать особо не из чего. Склонная к оплошностям Камала Харрис по опросам идет так же плохо, как Байден, со средним показателем одобрения, по данным FiveThirtEight, всего 36 процентов. Когда Массачусетский университет в Амхерсте спросил избирателей-демократов об их предпочтениях на 2024 год, 40 процентов остались верны Байдену; 80-летний Берни Сандерс был самым популярным выбором после Байдена (18 процентов), а Харрис разделила третье место с Элизабет Уоррен (всего 10 процентов). В опросе Гарварда/Харриса Байден сохранил лояльность всего 36 процентов, а Харрис заняла второе место с 16 процентами. Если бы Байден не баллотировался в 2024 году, Харрис по этому опросу обошла бы Сандерса с 31% против 15% в качестве первого выбора демократов — и в списке нет больше никого с двузначными цифрами.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп, как правило, опережает Байдена в опросах про голосование 2024 года. В среднем по RealClearPolitics Трамп опережает Байдена почти на 5 пунктов (46 процентов против 41 процента), при этом преимущество инсайдеров дает Трампу преимущество в 8 очков. Данные опросов YouGov, Редфилда и Уилтона колебались, но все равно показывают, что Трамп — в среднем — лидирует с небольшим отрывом.

И у Трампа, похоже, нет проблем внутри его собственной партии. Большинство республиканцев хотят, чтобы Трамп баллотировался (53 процента, по данным YouGov). Трамп значительно лидирует во всех предполагаемых первичных опросах Республиканской партии с губернатором Флориды. Рон ДеСантис занимает второе место по всем показателям. Опрос YouGov от 13 декабря показывает, что Трамп опережает ДеСантиса с 44 процентами против 23 процентов, но в других опросах YouGov Трамп имеет около 50 процентов, опережая ДеСантиса более чем на 35 пунктов. TIPP отдает Трампу еще более значительное преимущество: 60 против 11 процентов.

Плохие новости для Трампа

Для Трампа не все так просто.

Когда вы вникаете в цифры, у Трампа проявляются серьезные проблемы. Во-первых, его рейтинг одобрения так же плох, как и у Байдена. По последним данным FiveThirtEight, Трамп получил одобрение только 43 процентов. Кроме того, большинство американцев не хотят, чтобы Трамп снова баллотировался — и их даже больше, чем тех, кто выступает против кандидатуры Байдена. По данным YouGov, 59 процентов не хотят, чтобы Трамп баллотировался, в то время как 57 процентов против того, чтобы баллотировался Байден.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В том же опросе YouGov 30 процентов республиканцев хотят, чтобы кто-то, кроме Трампа, выдвинул кандидатуру Республиканской партии, что указывает на тревожную тенденцию среди избирателей-республиканцев. Проще говоря, поддержка Трампа не так сильна, как кажется. Да, Трамп регулярно получает одобрение в районе 80 процентов среди республиканцев, согласно последнему январскому опросу YouGov, Трамп набрал 81 процент голосов республиканцев. Morning Consult показал, что Трампа одобряют 83 процента. И тем не менее в обоих опросах общие показатели одобрения Байдена выше, чем у Трампа, хотя показатели эти низкие у них обоих.

Самое тревожное для Трампа заключается в том, насколько сильно число тех, кто готов голосовать за него на президентских выборах, расходится с рейтингами его одобрения. Трамп видит падение своего рейтинга одобрения с 25 до 35 пунктов, когда республиканцев спрашивают, действительно ли они хотят голосовать за него. Число не одобряющих его республиканцев колеблется в районе 15 процентов, однако процент республиканцев, которые не хотят, чтобы он баллотировался, колеблется уже от 23 до 30 процентов.

Что делает эти цифры действительно проблематичными для Трампа, так это то, что у него практически нет оппозиции среди высокопоставленных республиканцев. С ним публично порвали лишь несколько выборных должностных лиц Республиканской партии, причем они — дискредитированные в целом антитрамписты. Некоторые высокопоставленные республиканцы отвергали его по ключевым вопросам или просто отказывались кланяться ему, но никто из них не сделал публичного прорыва.

Результатом является то, что Трамп, по сути, без сопротивления баллотируется на пост президента от Республиканской партии, однако значительная часть республиканцев все еще ищет кого-то другого.

И Трамп обеспокоен, о чем свидетельствует его агрессия против ДеСантиса.

Губернатор Флориды Рон Десантис Gage Skidmore

Трамп повторяет свой план действий с 2020 года: атакует первое лицо, которое увидит в зеркале заднего вида. Если ДеСантис решит бросить вызов — или другой республиканец, поддерживающий проблемы Трампа (например, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм), Трампу найдется, чем заняться.

Кроме того, на горизонте вырисовываются несколько вопросов к Трампу, и есть ряд расследований, любое из которых способно привести к обвинительному заключению. Его недисциплинированность, когда дело доходит до обмена сообщениями, и отказ отказаться от своих заявлений об «украденных выборах» помешали ему разобраться во многих недостатках администрации Байдена. Трамп также оказывает влияние на республиканские праймериз, отталкивая часть Республиканской партии и, что более важно, подвергая его риску получить имидж того, кто поддерживал проигравших кандидатов.

Большая часть силы Трампа связана с восприятием того, что он победитель, и с его способностью доминировать в освещении событий в средствах массовой информации.

Шахматная партия Gladson Xavier

Единственное, что знает Трамп, — это как держать себя в центре внимания, и это вытянуло весь кислород из Республиканской партии, сделав практически невозможным для кого-либо еще заявить о себе как о реальном сопернике.

Это хитрая стратегия, но Трамп идет по опасному пути.

Несмотря на все неудачи Байдена и демократов, Трамп не может получить 50-процентное одобрение ни в одном опросе. Рейтинги Трампа не улучшились, оставив его судьбу на милость некомпетентности демократов. Если Трамп не сможет повысить свои показатели одобрения, тогда любое, даже самое скромное улучшение положения демократов, подвергнет его риску.