Берлин, 20 января, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки выявлено 133 536 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем за весь период эпидемии в стране, передаёт 20 января Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Медсестра с больным COVID-19

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Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии также продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 638,8 случая на 100 000 человек.

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что к середине февраля число новых заражений коронавирусом в стране может достичь нескольких сотен тысяч случаев в день.

«С точки зрения реалистичных сценариев можно предположить, что волна достигнет пика примерно в середине февраля», — отметил министр.