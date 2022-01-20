Берлин, 20 января, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Германия отказалась присоединиться к таким странам, как США и Великобритания, в поставках оружия на Украину, сообщает 20 января Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Издание отмечает, что не потребовалось много времени, чтобы подвергнуть испытанию заявления нового правительства Германии о «более смелой и основанной на ценностях внешней политике».

С одной стороны, официальные лица ФРГ заявляют о якобы готовящейся «агрессии» России в отношении Украины, а с другой — ведут споры относительно целесообразности поставок вооружений Киеву.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия «заплатит высокую цену в случае вторжения на Украину». Министр иностранных дел Анналена Бербок выступила с аналогичной позицией, однако отклонила последнюю просьбу Украины о поставках оружия.

«Мы готовы к серьезному диалогу с Россией, чтобы разрядить крайне опасную ситуацию прямо сейчас, потому что дипломатия — единственный жизнеспособный путь к урегулированию разногласий», — заявила Бербок журналистам во время визита в Киев.