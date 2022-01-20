Берлин, 20 января, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Посол Германии в Израиле Сюзанна Васум-Райнер и посол Израиля в Берлине Джереми Иссахараофф обратились к Генеральной Ассамблее ООН с призывом единогласно принять резолюцию, отвергающую и осуждающую любое отрицание Холокоста. Об этом сообщает 20 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Холокост

Отмечается, что дипломаты выступили с совместным заявлением в связи 80-летием Ванзейской конференции 20 января 1942 года, в ходе которой руководством нацистской Германии обсуждалось уничтожение евреев в Европе.

«Эта резолюция призвана стать знаком надежды и вдохновения для всех государств и обществ, которые выступают за разнообразие и терпимость, стремятся к примирению и понимают, что память о Холокосте необходима для предотвращения повторения подобных преступлений», — заявили послы Германии и Израиля.