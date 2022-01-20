Берлин, 20 января, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Прокуратура Берлин начала расследование в отношении руководства партии «зелёных» по делу о злоупотреблении доверием в связи с выплатой премий ведущим членам партии. Об этом сообщает 20 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Petra B. Fritz Германия

Расследование ведётся, в частности, в отношении министра иностранных дел Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека, а также членов федерального исполнительного комитета партииМайкла Келлнера,Джамилы Шефер,РикардыЛанги Марка Урбатча.

По данным прокуратуры, в 2020 году руководство партии «зелёных» одобрило выплаты в размере до 1500 евро как членам исполнительного комитета партии, так и сотрудникам штаб-квартиры партии в Берлине. Бонусы предназначались для компенсации сотрудникам за работу на дому во время пандемии.

Представитель партии «зелёных» подтвердил факт расследования, сообщив, что «заинтересованные члены правления и главный офис в полной мере сотрудничают с прокуратурой, чтобы быстро и всесторонне прояснить факты». Отмечается также, что члены правления «зелёных» вернули все полученные ими платежи.