Рига, , 19:42 — REGNUM Рекордное за все время эпидемии коронавируса COVID-19 число позитивных результатов ковид-тестов в Латвии не вылилось в максимальные нагрузки на систему здравоохранения. Об этом председатель правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня (КУБПС) Риналд Муциньш сообщил латвийскому гостелевидению LTV.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, по состоянию на 20 января 2022 года рост числа пациентов с Covid-19 в КУБПС незначителен. Так, за последнюю неделю число пациентов с коронавирусом в больнице увеличилось примерно с 60 до 80, что не является критическим показателем.

Муциньш подчеркнул, что большинство пациентов, поступивших в больницу, были, не вакцинированы против Covid-19.

Глава больницы также признал, что коронавирусом болеет и персонал находящегося в его ведении учреждения, но, по состоянию на январь 2022 года, это не вызывает проблем по оказанию медицинских услуг.

Год назад, в январе 2021 года, ситуация была куда серьезнее.