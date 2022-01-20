София, , 19:43 — REGNUM Парламентский комитет по финансам Болгарии проголосовал во втором чтении за продление действующего государственного бюджета страны на 2021 год до 31 марта 2022 года. Об этом 20 января сообщила софийская газета «Труд».

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии пришли к выводу о необходимости доработки ряда основных пунктов финансового документа и проведения дополнительных консультаций относительно целесообразности его коренных изменений.

Предполагается, что в течение ближайших двух месяцев официальная София будет выплачивать пенсии, субсидии и другие социальные пособия на основе прошлогодних бюджетных ставок.

Напомним, из-за длительных консультаций по формированию правительства и парламента Болгарии правительство и Народное собрание не успели принять бюджет — 2022. Новое рассмотрение документа назначено на 1 апреля нынешнего года.

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