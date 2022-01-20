София, 20 января, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Парламентский комитет по финансам Болгарии проголосовал во втором чтении за продление действующего государственного бюджета страны на 2021 год до 31 марта 2022 года. Об этом 20 января сообщила софийская газета «Труд».

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Согласно официальной информации, депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии пришли к выводу о необходимости доработки ряда основных пунктов финансового документа и проведения дополнительных консультаций относительно целесообразности его коренных изменений.

Предполагается, что в течение ближайших двух месяцев официальная София будет выплачивать пенсии, субсидии и другие социальные пособия на основе прошлогодних бюджетных ставок.

Напомним, из-за длительных консультаций по формированию правительства и парламента Болгарии правительство и Народное собрание не успели принять бюджет — 2022. Новое рассмотрение документа назначено на 1 апреля нынешнего года.