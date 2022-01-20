Бишкек, 20 января, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение о назначении Самата Исабекова на должность председателя таможенной службы республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 20 января.

Киргизия

Первый вице-премьер-министр Арзыбек Кожошев во время представления Исабекова коллективу таможенной службы подчеркнул, что «новому руководителю таможенной службы оказано большое доверие, которое необходимо оправдать».

Отметим, что Самат Исабеков ранее уже возглавлял таможенную службу с июня по октябрь 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущего председателя таможенной службы Киргизии Адилета Кубанычбековазадержали по подозрению в коррупции 17 января 2022 года.

По версии следствия, он лоббировал интересы частных компаний, незаконно предоставляя им льготы и помогая укрывать ввозимые товары от таможенного администрирования.

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