Нижневартовск, Югра, 20 января, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) по соглашению сторон прекращено уголовное дело против напавшего на врача-дерматолога местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Хиджаб

Напомним, 21 сентября 2021 года на приём к врачу за справкой пришла женщина в хиджабе. Врач попросил пациентку показать руки, спину и живот. Пациентка не хотела, чтобы её осматривал мужчина, и тогда медик посоветовал ей обратиться к руководству клиники. Через 15 минут после приёма в кабинет ворвался муж пациентки с претензией «Любишь на чужие животики смотреть?» и избил врача.

Причём в кабинете врача работала камера наблюдения, которая зафиксировала и приём, и нападение. Муж женщины в хиджабе был задержан полицейскими, также было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Врач получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2022 года в Новосибирске фельдшер скорой помощи спас коллегу от удара ножом, который собирался нанести родственник пациентки.