Бишкек, , 19:30 — REGNUM Сотрудники Интерпола провели расследование, в ходе которого выявили факт ввоза в Киргизию из стран Евросоюза несколько автомобилей премиум-класса, находящиеся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД сегодня, 20 января.

Логотип Lexus Peter Zoon

Во время обыска в одном из автосалонов киргизской столицы обнаружены дорогостоящих машин, которые были похищены в Швеции в течение последних двух лет.

Сейчас милиционеры совместно с представителями Международной организации уголовной полиции пытаются установить личности злоумышленников и других лиц, причастных к угону автомобилей и их последующей легализации в Киргизии.

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