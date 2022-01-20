Ещё один челябинец попался на организации азартных игр
Магнитогорск, Челябинская область, 20 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области один из местных жителей подозревается в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.
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Нелегальный бизнес он организовал в одном из нежилых помещений. При этом использовалось соответствующее компьютерное оборудование.
Преступные действия были пресечены полицейскими. Проводится расследование.