Магнитогорск, Челябинская область, 20 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области один из местных жителей подозревается в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

clry2 Казино

Нелегальный бизнес он организовал в одном из нежилых помещений. При этом использовалось соответствующее компьютерное оборудование.

Преступные действия были пресечены полицейскими. Проводится расследование.