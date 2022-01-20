Бишкек, , 19:26 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии намеревается провести проверку подлинности дипломов о высшем образовании, имеющихся у чиновников всех уровней. Также их проверят на наличие иностранного гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 20 января.

Кандидатский диплом Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что за последние годы в республике участились случаи использования поддельных дипломов для поступления на государственную службу. Это в свою очередь приводит к дискредитации всей системы госуправления в глазах общественности.

Проверка начнётся с 24 января и затронет не только госслужащих, но и депутатов республиканского парламента, сельских и городских советов, а также сотрудников и работников силовых, надзорных и судебных органов.

Спецслужбы Киргизии призвали всех чиновников и депутатов, имеющих подложные документы об образовании, добровольно уволиться до начала проверки.

«В противном случае после установления фактов использования поддельных дипломов и сертификатов об образовании для поступления на государственную службу и продвижения по карьерной лестнице будут приниматься меры в рамках законодательства, вплоть до привлечения к уголовной ответственности», — подчеркивают в комитете нацбезопасности.