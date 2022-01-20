Рига, , 19:22 — REGNUM Противники вакцинации в Латвии громким свистом и криками попытались сорвать официальное мероприятие по случаю открытия памятника диссиденту времен СССР Гунарсу Астре, чем вызвали возмущение министра юстиции Яниса Борданса. Об этом сообщил Twitter гостелевидения LTV.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

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В опубликованном видео с мероприятия видно, что выступление Борданса сопровождается свистом, гудками дудок и криками со стороны противников ковид-ограничений. Перед ним на стульях с соблюдением социальной дистанции сидят журналисты и официальные лица, а поодаль у деревьев собрались критики правительства.

В один из моментов речи министр обратился к протестующим, назвав их «прислужниками оккупантов» и отметив, что ему стыдно за их поведение. Участники акции протеста продолжили свои действия и после слов министра.

Латвия в сентябре 2021 года отметила девяностолетие со дня рождения Гунара Астры, одного из символов борьбы за независимость Латвийской Республики в годы СССР. В день юбилея планировалась и установка памятника, но он установлен только в январе 2022 года.