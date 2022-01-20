Челябинск, 20 января, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший сотрудник одного из банков подозревается в разглашении банковской тайны. Об этом сообщает областное управление СКР.

Цифровизация тайны делает тайну уже не тайной

По данным следствия, этот гражданин через своего сослуживца собрал сведения о более 100 гражданах. А затем эти данные были им переданы заинтересованному лицу в обмен на не менее 300 тыс. рублей.

Следователи решают вопрос о предъявлении этому лицу обвинения. Расследование продолжается.