20 января 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили инцидент в аэропорту Нур-Султана, где задержали двух граждан с холодным оружием в багаже, который намеревались улететь в Россию.

Светлана Рыбина, , 20:17 — REGNUM Информация Комитета национальной безопасности Казахстана, согласно которой в аэропорту Нур-Султана пограничники задержали двух граждан республики, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 января в социальной сети Facebook.

Стволы для лохов, ножи — выбор мастеров! Цитата из к/ф «Карты, деньги, два ствола». Реж. Гай Ричи. 1998. Великобритания

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«Серьёзно? Вот прямо так с оружием и на досмотр пошли?» — задаётся вопросом Виктория К.

Многие пользователи были поражены тем, с какой наглостью данные граждане пытались отправиться на территорию Российской Федерации. Их даже не смутило то, что холодное оружие могло вызвать вопросы у сотрудников аэропорта.

«Вот ведь идиоты! Кто же хранит такие видео в телефонах? Да ещё и лезет в аэропорт с кастетами и ножами?! Тогда бы уж сразу написали себе на лбу: «Я — террорист, пропустите без очереди и досмотра», — отмечает Николай Г.

Аэропорт Нур-Султан. Досмотр багажа КНБ РК

«Как можно дойти до мысли такой? Как можно вылетать с оружием? Ну, вот как?» — удивляется Александр С.

Некоторые комментаторы предположили, что задержанные остались под таким впечатлением после прошедших беспорядков в Казахстане, что, видимо, не удержались от желания оставить себе на память оружие.

«Зачем вообще с собой такой груз везти? Или решили на память себе оставить? Чтобы было что вспомнить, когда беспорядки устраивали?» — интересуется Светлана К.

Часть людей полагает, что данные граждане могли бы спокойно попасть на борт самолёта с туристическими или бытовыми ножами, если бы их предметы в багаже не квалифицировались в качестве холодного оружия.

«В багаже (не ручной клади) ножи провозить можно. Летал с обычным, туристическим по всей Азии (заграничной), и ничего. Здесь, очевидно, были боевые ножи», — указывает Сергей С.

Ряд пользователей вынес предположение о том, что, вероятно, кто-то посоветовал данным гражданам взять с собой в самолёт холодное оружие, чтобы тем самым посодействовать следствию в своих собственных интересах.

«В конце концов, не боевое огнестрельное оружие везли. Вероятно, думали, что вопросов это не вызовет. В сам аэропорт-то их пустили, значит, подозрение на них упало не сразу. Возможно, роль сыграла наводка от информатора, по которой правоохранители вычисляют участников беспорядков», — предполагает Николай П.

Найденное оружие. Аэропорт Нур-Султан КНБ РК

«Складывается ощущение, что бывших погромщиков стали сливать их хозяева. Иначе как объяснить, что они намеренно пошли в аэропорт с холодным оружием и при этом видео с телефонов не удалили? Значит, их заверили в том, что всё будет тихо, чтобы они не волновались. Вероятно, правоохранители знали, кого надо искать в аэропорту», — подозревает Айрат Н.

Напомним, 18 января пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана опубликовала сообщение, согласно которому в аэропорту Нур-Султана задержали двух граждан республики, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади. В ведомстве отметили, что пограничники нашли у данных лиц ножи, кастеты и наручники, а в их мобильных телефонах обнаружились видеозаписи, указывающие на их участие в митингах и погромах в Алма-Ате.