Рига, 20 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Из-за санкций Евросоюза против Белоруссии предприятия по обслуживанию автодорог Латвии столкнулись с дефицитом технической соли. Об этом рассказало латвийское «Радио 4».

Соль

Предприятия признают серьезные трудности с закупками и рост цен с декабря 2021 года. В то же время техническая соль — одно из главных средств для сдерживания аварийности на автодорогах в зимние месяцы.

Руководитель муниципального предприятия Каспарс Порикис ранее признал, что в качестве выхода пришлось искать соль в Германии, но и это не помогает: «Соли стало меньше, спрос на немецкую соль вырос. Пострадали и мы — эту соль попросту негде купить. И речь даже не о цене, ее просто нельзя купить».

По его словам, недавно была осуществлена первая поставка технической соли из экзотического Египта.

Госпредприятие по обслуживанию автодорог страны Latvijas autocelu uzturеtаjs сообщило журналистам, что на его складах пока есть необходимый запас технической соли. В случае ухудшения условий на дорогах придется пополнить запасы в рамках закупочной процедуры.