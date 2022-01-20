Киев, , 19:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился через свою страницу в в Twitter к американскому президенту Джо Байдену по поводу его слов о «незначительной агрессии России».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, на пресс-конференции в честь годовщины вступления в должность президента США, Байден заявил, что «незначительное вторжение России на Украину» может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели масштабный военный удар.

После этого украинские СМИ сообщали о «нервной реакции» киевских правителей.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как ни бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких», — написал Зеленский по этому поводу.

При этом Зеленский подписался под своим заявлением, как «президент великой державы».

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