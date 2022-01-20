Ярославль, 20 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Вечером 20 января в Ярославле состоялись публичные слушания, посвященные поправкам в Устав города, предлагающим поменять механизм выборов депутатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

City-yaroslavl.ru Президиум публичных слушаний

Как ранее сообщало ИА REGNUM нынешний состав муниципалитета избирается пропорционально: половина депутатов по мажоритарным округам, половина — по партийным спискам. Поправки в Устав предполагают отказ от партийных списков. Публичные слушания по поправкам прошли в большом зале мэрии, из-за коронавирусных ограничений сюда смогли попасть только 50 человек, включая 6 действующих депутатов муниципалитета, представителей городских ТОСов и Общественной палаты Ярославля. Прямая трансляция публичных слушаний шла в социальных сетях.

«Публичные слушания — это возможность открытого диалога между представителями власти и жителями. Очень правильно, что горожане могут высказать своё мнение и быть услышанными. Таким путём мы обязательно добьёмся взаимопонимания между общественностью и чиновниками», — заявил председатель Общественной палаты Ярославля Александр Федоров.

Как сообщил председатель Общественной палаты, большинство тех, кто находился в зале, поддержали поправки в Устав города. Теперь данный вопрос будет вынесен на пленарное заседание муниципалитета Ярославля в феврале.