Вашингтон, 20 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Ханна Прайс, падчерица музыканта Криса Дотри, покончила жизнь самоубийством. Об этом 20 января пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Солист группы Daughtry. Крис Дотри

По данным СМИ, в крови у Прайс обнаружили наркотические вещества. По словам Криса Дотри и его супруги, Ханна Прайс боролась с психическим заболеванием, однако не уточнили, каким именно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2021 года Ханна Прайс скончалась в возрасте 25 лет в собственном доме. Её обнаружил её парень Бобби Джолли.