Москва, , 18:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает 20 января пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Николас Мадуро Kremlin.ru

Отмечено, что президент России выразил Николасу Мадуро поддержку тем усилиям, которые власти Венесуэлы предпринимают для укрепления суверенитета страны и обеспечения её социально-экономического развития.

Путин и Мадуро подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в международных вопросах.

Кроме того, обсуждалась реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Также Путин и Мадуро отметили важность сотрудничества в борьбе с эпидемией коронавируса, в рамках которого важны поставки в Венесуэлу российских вакцин.

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