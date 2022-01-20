София, , 18:46 — REGNUM Министерство экономики Болгарии обнародовало новый проект закона «О коллекторах», регулирующий функционирование соответствующих финансовых структур и гарантирующий нерадивым должникам юридическую защиту. Об этом 20 января сообщает БНР.

Коллектор банка beaumo3

Согласно основным пунктам документа, представителям коллекторских компаний будет запрещено преследовать и шантажировать нерадивых заемщиков, привлекать к оплате долга их друзей и соседей, а также использовать коммерческие схемы по «перепродаже» долговых обязательств.

«Есть случаи, в которых при взятых пять евро человеку приходится выплачивать €250, — констатировала вице-премьер, министр экономики Болгарии Корнелия Нинова. — Больше этого не будет».

В проекте предусмотрено введение жестких санкций в отношении коллекторов, нарушающих новые правила: за каждый доказанный факт давления на заемщика соответствующей компании придется выплатить штраф в размере до €25 тыс.

Напомним, в данный момент Болгария столкнулась с разгулом нерегулируемой деятельности коллекторов. Многие фирмы в этой отрасли занимаются рэкетом, вымогательством и похищением людей с целью получения выкупа.

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