Москва, 20 января 2022, 18:54 — REGNUM В Совете Федерации сегодня, 20 января, состоялся круглый стол, посвященный обсуждению положений законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Данный законопроект готовится в рамках прошедших изменений в Конституцию России, которые предполагают создание единой системы публичной власти.
Согласно положениям законопроекта, устанавливается закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. Это должно позволить упростить правовые конструкции и уточнить компетенции органов местного самоуправления — путаница с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом должна остаться в прошлом.
Кроме того, что законопроект предусматривает введение всего двух видов муниципалитета: городской округ и муниципальный округ за исключением городов федерального значения (в виду их размера), где возможны внутригородские муниципальные образования. За всю территорию округа или района будет отвечать единая администрация муниципалитета и исчезнет дублирования функций, когда на одной территории пересекаются районные власти и власти населенных пунктов.
В виду готовящихся изменений, которые должны вступить в силу с 1 января 2023 года (если законопроект будет принят), в ряде субъектов Федерации предстоит существенное изменение территориально-административного устройства. Это уже вызвало тревогу — некоторые эксперты считают, что грядет сокращение чиновничьего аппарата.
В ходе круглого стола председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заместитель председателя высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Вячеслав Тимченко заявил, что готовящиеся изменения не предполагают массового сокращения чиновников. По его словам, в России 293 тысячи муниципальных служащих, и должности тех, кто работает в муниципальных и в городских округах, сохранятся в полном объеме. Также Тимченко отметил, что из этого общего числа муниципальных служащих более 30 процентов старше 55 лет, а восемь процентов — старше 60 лет. Тимченко отметил, что это люди с большим опытом, которые бы уже давно ушли на пенсию, но их очень просят остаться.
Тимченко подчеркнул, что данный законопроект носит всеобъемлющий характер и создаёт систему местного самоуправления в системе публичной власти в стране.
Основная задача законопроекта о муниципальной власти в том, чтобы учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей, отметил секретарь Пензенского отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Немаловажным положением является, то что муниципальная власть должна оставаться самым близким к населению уровнем публичной власти. И здесь Мелниченко обратил внимание на важность развития института старост в муниципальных округах.
Старосты будут выдвигаться местным населением, и назначаться главой муниципального округа.
При реализации положений готовящегося законопроекта власти намерены сделать акцент на присутствии в каждом населенном пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосредственно смогут решать вопросы в интересах жителей.
Другой немаловажный момент — это организация общественных советов на местах. В такие советы будут входить старосты, председатели территориального общественного самоуправления (ТОС) и активные местные жители, пояснил директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов.
Управляющий делами Совета муниципальных образований Тюменской области Егор Быстров во время круглого стола в Совете Федерации высказал мнение, что новый законопроект о муниципальной власти поможет существенно усилить политическую конкуренцию среди местных депутатов и повысить их статус.
Законопроект о муниципальной власти позволит избавиться от дублирования деятельности местных депутатов считает глава Узловского района Тульской области, член Госсовета Российской Федерации Марина Карташева. Она указала, что в существующей системе имеет место дублирование деятельности муниципалитетов и сельсоветов. В новой системе этого быть не должно и это позволит сократить статьи расходов, связанные с обеспечением работы депутатских корпусов в сельских поселениях.
В целом, реализация положений готовящегося законопроекта о муниципальном управлении позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты городских и сельских поселений, считает глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
В целом, эксперты и политики сошлись во мнении, что готовящийся законопроект должен «вдохнуть вторую жизнь» в территориальные органы самоуправления. Все его недостатки нужно тщательно разобрать и проработать, чтобы к моменту принятия законопроект отвечал самым высоким стандартам законотворчества.