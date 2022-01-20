Москва, , 18:54 — REGNUM В Совете Федерации сегодня, 20 января, состоялся круглый стол, посвященный обсуждению положений законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Данный законопроект готовится в рамках прошедших изменений в Конституцию России, которые предполагают создание единой системы публичной власти.

Согласно положениям законопроекта, устанавливается закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. Это должно позволить упростить правовые конструкции и уточнить компетенции органов местного самоуправления — путаница с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом должна остаться в прошлом.

Кроме того, что законопроект предусматривает введение всего двух видов муниципалитета: городской округ и муниципальный округ за исключением городов федерального значения (в виду их размера), где возможны внутригородские муниципальные образования. За всю территорию округа или района будет отвечать единая администрация муниципалитета и исчезнет дублирования функций, когда на одной территории пересекаются районные власти и власти населенных пунктов.

В виду готовящихся изменений, которые должны вступить в силу с 1 января 2023 года (если законопроект будет принят), в ряде субъектов Федерации предстоит существенное изменение территориально-административного устройства. Это уже вызвало тревогу — некоторые эксперты считают, что грядет сокращение чиновничьего аппарата.

В ходе круглого стола председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заместитель председателя высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Вячеслав Тимченко заявил, что готовящиеся изменения не предполагают массового сокращения чиновников. По его словам, в России 293 тысячи муниципальных служащих, и должности тех, кто работает в муниципальных и в городских округах, сохранятся в полном объеме. Также Тимченко отметил, что из этого общего числа муниципальных служащих более 30 процентов старше 55 лет, а восемь процентов — старше 60 лет. Тимченко отметил, что это люди с большим опытом, которые бы уже давно ушли на пенсию, но их очень просят остаться.

Тимченко подчеркнул, что данный законопроект носит всеобъемлющий характер и создаёт систему местного самоуправления в системе публичной власти в стране.

Автор «При реализации инициативы нужно сделать акцент на присутствии в каждом населенном пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосредственно смогут решать вопросы в интересах жителей. От этого повысится эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления», — сказал Тимченко.

Основная задача законопроекта о муниципальной власти в том, чтобы учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей, отметил секретарь Пензенского отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Автор «Реализация закона по местному самоуправлению должна приводить к тому, чтобы повседневная жизнь, быт граждан менялись в лучшую сторону. От наших усилий — от экспертного обсуждения закона, от того, когда он будет принят и подписан Президентом, а также его дальнейшей реализации — зависит жизнеустройство, быт граждан, их включенность в систему решения местных проблем», — сказал Мельниченко.

Немаловажным положением является, то что муниципальная власть должна оставаться самым близким к населению уровнем публичной власти. И здесь Мелниченко обратил внимание на важность развития института старост в муниципальных округах.

Автор «Староста, который выдвинут населением и назначен главой округа, получит возможность работать на возмездной основе. Таким образом мы в каждом населенном пункте получаем представителей органов местного самоуправления и организуем практически ежедневную связь с населением», — пояснил секретарь регионального отделения «Единой России».

Старосты будут выдвигаться местным населением, и назначаться главой муниципального округа.

При реализации положений готовящегося законопроекта власти намерены сделать акцент на присутствии в каждом населенном пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосредственно смогут решать вопросы в интересах жителей.

Другой немаловажный момент — это организация общественных советов на местах. В такие советы будут входить старосты, председатели территориального общественного самоуправления (ТОС) и активные местные жители, пояснил директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов.

Автор «На этих площадках рассматриваются вопросы развития населенных пунктов. Эта практика довольно успешно себя показала, и мы планируем расширять ее на всю территорию Пермского края», — рассказал Русанов.

Управляющий делами Совета муниципальных образований Тюменской области Егор Быстров во время круглого стола в Совете Федерации высказал мнение, что новый законопроект о муниципальной власти поможет существенно усилить политическую конкуренцию среди местных депутатов и повысить их статус.

Автор «Благодаря тому, что сейчас все думы будут избираться только в районных, муниципальных округах, политическая жизнь будет вокруг муниципальных округов. Это приведет к здоровой политической конкуренции и реальной эффективности муниципальных депутатов. Более того, это приведет к повышению статуса, так как им придется бороться за него», — сказал Быстров.

Законопроект о муниципальной власти позволит избавиться от дублирования деятельности местных депутатов считает глава Узловского района Тульской области, член Госсовета Российской Федерации Марина Карташева. Она указала, что в существующей системе имеет место дублирование деятельности муниципалитетов и сельсоветов. В новой системе этого быть не должно и это позволит сократить статьи расходов, связанные с обеспечением работы депутатских корпусов в сельских поселениях.

Автор «Хотя они осуществляли свою деятельность на непостоянной основе, при этом публикация нормативно-правовых актов — это очень затратная процедура. Это ряд содержательных моментов как издание, ведение дел, протоколов и всего прочего. Если говорим о выборных процессах, то выборы для муниципалитета — это тоже серьезная статья расходов», — указала Карташева.

В целом, реализация положений готовящегося законопроекта о муниципальном управлении позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты городских и сельских поселений, считает глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Автор «Часто бывает так, что на поселенческом уровне крайне мало ресурсов для выполнения своих полномочий, из-за чего достаточно сложно, а порой и невозможно, эффективно решать задачи в интересах граждан, проживающих на соответствующей территории. Целью реализации новой модели перехода от муниципальных районов с городскими и сельскими поселениями в их составе к городским и муниципальным округам является повышение эффективности местного самоуправления, в том числе за счет консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов при решении задач в интересах населения», — подчеркнул Шевченко.

В целом, эксперты и политики сошлись во мнении, что готовящийся законопроект должен «вдохнуть вторую жизнь» в территориальные органы самоуправления. Все его недостатки нужно тщательно разобрать и проработать, чтобы к моменту принятия законопроект отвечал самым высоким стандартам законотворчества.