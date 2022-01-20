Москва, 20 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Конкуренция среди муниципальных депутатов вырастет в результате реформы местного самоуправления. Об этом заявил 20 января управляющий делами Совета муниципальных образований Тюменской области Егор Быстров.

Cap.ru Порецкий район. Проходят дополнительные выборы в органы местного самоуправления

На круглом столе в Совфеде, где обсуждался законопроект о реформе местного самоуправления, эксперт заявил, что, в случае положительного решения по этой реформе, «все думы будут избираться только в районных, муниципальных округах, политическая жизнь будет вокруг муниципальных округов».

Итогом неизбежно станет «здоровая политическая конкуренция и реальная эффективность муниципальных депутатов». Быстров добавил, что в результате статус местного депутата вырастет, ведь за него «придётся бороться».