Киев, 20 января 2022, 18:26 — REGNUM Россия не пойдёт на военное вторжение на территорию Украины, так как не сможет достичь своих целей военными средствами, заявил 20 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете The Wall Street Journal.
По его словам, военный вариант действий не даст России нужного эффекта, поэтому Москва будет осуществлять план внутренней дестабилизации Украины.
Данилов выразил полную уверенность в том, что у России «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации» на Украине.
«Это первоочередная задача для них», — подчеркнул глава СНБО Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют о «российском вторжении» на Украину, которое начнется со дня на день.
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