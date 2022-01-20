Киев, , 18:26 — REGNUM Россия не пойдёт на военное вторжение на территорию Украины, так как не сможет достичь своих целей военными средствами, заявил 20 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете The Wall Street Journal.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, военный вариант действий не даст России нужного эффекта, поэтому Москва будет осуществлять план внутренней дестабилизации Украины.

Данилов выразил полную уверенность в том, что у России «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации» на Украине.

«Это первоочередная задача для них», — подчеркнул глава СНБО Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют о «российском вторжении» на Украину, которое начнется со дня на день.

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