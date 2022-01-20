Киев, 20 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Россия не пойдёт на военное вторжение на территорию Украины, так как не сможет достичь своих целей военными средствами, заявил 20 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, военный вариант действий не даст России нужного эффекта, поэтому Москва будет осуществлять план внутренней дестабилизации Украины.

Данилов выразил полную уверенность в том, что у России «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации» на Украине.

«Это первоочередная задача для них», — подчеркнул глава СНБО Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют о «российском вторжении» на Украину, которое начнется со дня на день.