Мышкин, Ярославская область, 20 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обещает регулярно отчитываться перед жителями за свою работу, первый отчет он представил через 100 дней после назначения на пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области

Yarregion.ru Михаил Евраев

20 января врио губернатора Михаил Евраев побывал в Мышкинском районе Ярославской области и рассказал об итогах первых 100 дней на встрече с жителями деревни Коптево. Глава региона отметил, что считал важным не допустить сбоев в реализации действующих в регионе проектов и программ, решая возникающие проблемы лично.

«По некоторым объектам у нас были риски. В частности, когда я ездил в Гаврилов-Ямский район, посетил ФАП. Там подрядчик срывал сроки строительства. Поставил задачу, сдать объект до конца года. Не подвел. Аналогичная ситуация была по одному из детских садов в Ярославле. Тоже ездил туда, встречался с подрядчиком. Наладили работу — вывели больше рабочих, в три смены. В итоге справились. Но «ручной режим», конечно, везде включить невозможно. Поэтому будем пересматривать подходы к работе с подрядчиками, с самого первого этапа строго контролировать», — заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона занимался и формированием бюджета Ярославской области на 2022 год. Он получился бездефицитным и социально ориентируемым, основная часть расходов будет направлена на социальную сферу. Как подчеркнул Михаил Евраев, необходимо решать проблемы, которые долгое время не сдвигались с мертвой точки.

«К примеру, индексация зарплат. Внёс поправки в бюджет области. Почти на 6% в этом году будет повышена оплата труда региональных бюджетников, которые не попадают под майские указы Президента. На это заложили в бюджете более полумиллиарда рублей. Поднимутся зарплаты и у региональных пожарных в среднем на 5 тысяч рублей. Это ощутимое повышение, так как зарплата у них была порядка 18 тысяч. Если смотреть в бюджете, то это еще почти 110 миллионов рублей», — отчитался Михаил Евраев.

Врио губернатора рассказал жителям о своих рабочих поездках в Москву, переговорах в министерствах и ведомствах. В частности, удалось получить более миллиарда рублей дополнительного финансирования из федерального бюджета. Деньги пойдут на реализацию нового губернаторского проекта комплексного благоустройства «Наш двор». Софинансирование проекта областным правительством составит 600 миллионов.

«Мы будем применять комплексный подход при благоустройстве дворов. Не просто новый асфальт укладывать, а устанавливать детские площадки, лавочки, делать парковки, озеленение», — отметил Михаил Евраев.

В Ярославской области будут реализованы крупные инфраструктурные проекты в Ростове, Угличе и Ярославле. Как подчеркнул Михаил Евраев, на эти цели регион получил бюджетные кредиты общим объемом около 3 миллиардов рублей.

«Получилось договориться и о выделении средств Ярославлю на подсветку порядка 300 зданий в центре города. Будем добиваться выделения средств на создание комфортных условий по всему региону. В целом поддержке районов и городов правительство Ярославской области будет уделять больше внимания», — сказал врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM федеральные и региональные эксперты отметили открытость Михаила Евраева в первые 100 дней работы, его настрой на диалог с ярославцами. На встрече в Мышкинском районе глава области подробно остановился на вопросе открытости власти, на необходимости опираться на мнение людей при принятии решений.

«Этими принципами будет руководствоваться вся команда органов власти в регионе. И для меня очень важно, какую оценку этой работе дадут жители», — сказал врио губернатора.

В начале недели Михаил Евраев представил новый состав и структуру правительства региона. Две трети руководителей — уроженцы Ярославской области.

» Я принял решение возглавить Правительство сам. Так правильнее. Это ответственный подход. Смогу больше погружаться во все процессы и контролировать их. Что касается подбора кадров, то главный критерий — профессионализм. И, конечно, опыт работы в регионе. Также оценивал способность быть драйвером изменений, неравнодушие, готовность работать для людей. Кадровые назначения этой недели — это первый этап. Будут и другие изменения», — сказал Михаил Евраев.

Также Михаил Евраев в ближайшее время намерен озвучить приоритеты развития Ярославской области.