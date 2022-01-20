Бухарест, , 18:33 — REGNUM В 2021 году цены на продукты питания, бытовую технику и энергоносители в Румынии выросли по сравнению с 2020 годом на 20%, что является абсолютным рекордом за последние десять лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального института статистики (НИС) Румынии, пишет бухарестская газета Jurnalul.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно отчету социологов, в продуктовом сегменте наиболее подорожали масло (27,17%), маргарин (11,7%), хлеб (10,32%), овощи (10,14%) и мука (10,03%). Тарифы на природный газ увеличились на 51,57%, электроэнергию — на 14,92%, топливо — на 22,45%. Табачные изделия и алкоголь стали дороже соответственно на 5,84% и 5,3%.

Вопросы повышения уровня жизни для граждан Румынии были основными пунктами программы действующего румынского правительства во главе с премьер-министром Николае Чукэ. Ранее глава правительства Румынии заявил о намерении инициировать рассмотрение положения о дополнительных субсидиях и увеличении зарплат и пенсий в стране.

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