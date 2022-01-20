Пенза, , 18:16 — REGNUM Появление старост на селе сделает более эффективной реформу местного самоуправления, заявил 20 января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

В ходе обсуждения законопроекта, предусматривающего создание должности старосты в большинстве населённых пунктов страны, Мельниченко сказал, что выдвинутый самими жителями староста «получит возможность работать на возмездной основе».

В итоге почти во всех населённых пунктах появятся представители органов местного самоуправления: это создаст «практически ежедневную связь населения с исполнительным органом местного самоуправления».

По его словам, реформа местного самоуправления вдохнёт «вторую жизнь» в территориальные органы самоуправления.

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