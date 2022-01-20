Турин, Италия, 20 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. 19-летний нидерландский фланговый нападающий туринского «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен, выступающий за «Сампдория» на правах аренды, проведет вторую половину сезона в амстердамском «Аяксе». Об этом 20 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Также сообщается, что в арендном соглашении не будет предусмотрено опции выкупа Ихаттарена нидерландским клубом.

Ихаттарен покинул ПСВ и перешел в «Ювентус» 30 августа 2021 года. «Старая синьора» заплатила за трансфер игрока 1,9 миллиона евро. При этом трансферная стоимость нидерландского футболиста на тот момент составляла 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Мохаммед Ихаттарен не сыграл ни в одном матче за «Сампдорию». В прошлом сезоне на счету Ихаттарена три забитых мяча и две результативные передачи в 22-х турах нидерландской Эредивизи.