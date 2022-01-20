Москва, 20 января, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе из-за гололедицы, продлён до субботы, 22 января. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение будет действовать до 12:00 мск 22 января.