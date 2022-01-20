Москва, 20 января, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Законопроект об ответственности за попытки украсть электронные данные человека разрабатывают депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.

Pxhere.com Электронные данные

«Мошенничество в этой сфере будет только расти, поэтому нужен серьёзный подход», — отметил депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Парламентарии обратили внимание на новый вид преступления — кражу персональных данных, когда злоумышленники похищают персональные данные, а потом используют их в своих корыстных интересах или продают третьим лицам.

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