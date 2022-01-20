Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Для качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тыс. работников ручного труда, то есть дворников. Об этом 20 января сообщил председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если исходить из норматива, то, наверное, это около 10 тысяч человек, которых нам не хватает на сегодняшний день. Но, если исходить из технической потребности, которую мы сейчас подсчитываем, я думаю, речь будет идти о гораздо меньших цифрах, которые нам ещё предстоит определить, сколько же всё-таки людей нужно для того, чтобы качественно и своевременно убрать наши внутриквартальные территории», — сообщил Олег Зотов.

Отходить от нормативов планируют и при расчёте количества сотрудников и техники, необходимых для уборки внутридомовых территорий. Олег Зотов отметил, что для этого необходимо учитывать особенности каждого двора. Для их уборки необходимо набрать еще не менее 5 тыс. человек: 4 тыс. работников ручного труда и около тысячи специалистов-механизаторов.

Также остаётся актуальной проблема повышения уровня привлекательности работы дворников. Минимальный уровень заработной платы на этой должности составляет в среднем 19 тыс. рублей, а максимальный доходит до 46 тыс. рублей. Повышение зарплаты повлияет на численность таких работников в городских структурах.

При этом для решения кадрового вопроса правительство города готово было сотрудничать с 18 компаниями Петербурга, которые обещали предоставить работников ручного труда. Однако в ходе проверок прокуратуры выяснилось, что ни в одной из 18 компаний нет необходимых человеческих ресурсов.

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