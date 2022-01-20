Барселона, Испания, , 18:03 — REGNUM Сегодня, 20 января, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» в матче 1/8 финала Кубка Испании сезона 2021/22 примет каталонскую «Барселоны». В заявку «сине-гранатовых» на матч не попал 24-летний фланговый нападающий Усман Дембеле. Об этом сообщал пресс-служба клуба.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

В текущем сезоне Усман Дембеле сыграл в одиннадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Линаресом» и двумя результативными передачами в поединках с «Эльче» и «Севильей».

Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Усману Дембеле необходимо покинуть каталонский клуб в течение январского трансферного окна.