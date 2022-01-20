Таллин, 20 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Россия несет ответственность за свои дейтвия, приведшие к серьезнейшему за последние 30 лет кризису безопасности в Европе и мире. Об этом, по сообщению канцелярии правительства Эстонии, заявила премьер-министр Кая Каллас.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Выступая на пресс-конференции после заседания кабинета министров, Каллас отметила, что Россия предъявляет прямые требования по поводу структуры безопасности НАТО и Европы, и Эстония является одной из целей этих требований.

Она осудила высказывания отдельных европейских политиков, призвавших договариваться с Россией на основе российских гарантий безопасности: «К сожалению, начали распространяться идеи, что НАТО могла бы предложить России, чтобы деэскалировать ситуацию. Но ведь к этой ситуации привели не НАТО, не Запад, они не собираются на кого-либо нападать».

Премьер-министр сообщила, что Эстония продолжит работать вместе с союзниками по НАТО, чтобы сохранить общую позицию «И мы не уступим ни на йоту», — подчеркнула Каллас.

Премьер-Эстонии напомнила, что правительство приняло решение выделить на период с 2022 по 2025 годы дополнительно 380 млн евро на усиление национальных Сил обороны. По ее словам, прежние предложения по повышению обороноспособности страны будут теперь реализованы быстрее.