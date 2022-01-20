Варшава, , 18:02 — REGNUM В Польше началась встреча украинского и польского президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды, сообщает 20 января пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда President.gov.ua

Уточняется, что встреча проводится без участия третьих лиц, «с глазу на глаз».

«В Польше, на территории резиденции «Висла», началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды. Мероприятие проходит с глазу на глаз. Главы государств обсудят ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений», — указано в сообщении пресс-службы Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января президент Украины Зеленский обратился к гражданам страны с призывом не поддаваться панике и не скупать спички и гречневую крупу.

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