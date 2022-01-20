Лондон, 20 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Бывший генсек НАТО (1999 — 2004 гг.) Джордж Робертсон рассказал в интервью Foreign Policy, как президент России Владимир Путин предложил ему в шутку переименовать штаб-квартиру НАТО «в Дом Советов».

Kremlin.ru Владимир Путин

Предложение прозвучало в ходе первого заседания Совета Россия — НАТО 20 лет назад. Путин тогда, обращаясь к Робертсону, сказал: «Вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнёрства, а теперь ещё и председатель Совета Россия — НАТО».

После этого президент России в шутку предложил «переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов» (House of Soviets). Шутку, отмечает Робертсон, оценили, хотя некоторых она обеспокоила.

Напомним, Совет Россия — НАТО был учреждён 28 мая 2002 г. в Риме. Подписание Римской декларации о создании Совета президентом России Путиным, президентом США Джорджем Бушем-младшим и генсеком НАТО Робертсоном состоялось на военной базе альянса Пратика-ди-Маре возле Рима.