Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В войска Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующиеся в Ленинградской области, поступили два береговых радиолокационных комплекса обнаружения и целеуказания «Монолит-БР», сообщили 20 января в пресс-службе ЗВО.

Пресс-служба ЗВО Комплекс «Монолит-БР»

Такие комплексы используются для дальнего загоризонтного обнаружения, сопровождения и классификации надводных и низколетящих воздушных целей противника, по которым затем наводятся и «работают» ракетные комплексы наземного и морского базирования.

«В настоящее время проводятся мероприятия по постановке комплекса на боевое дежурство. Он существенно повысит оперативные и боевые возможности войск (сил) ЗВО в зоне ответственности Ленинградской военно-морской базы», — отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Комплексы «Монолит-БР» обладают боевой устойчивостью и скрытностью работы, обеспечивают оперативность решения поставленных боевых задач и тактическую гибкость.