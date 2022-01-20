Генуя, Италия, 20 января, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Дженоа» на своем официальном сайте объявил о назначении 49-летнего немецкого специалиста Александера Блессина на пост главного тренера основной команды.

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

Ранее Александер Блессин тренировал молодежные команды «Ред Булл Лейпцига» и бельгийский «Остенде».

Бывший главный тренер генуэзского клуба Андрей Шевченко был отправлен в отставку за неудачные результаты клуба в рамках чемпионата Италии. В девяти матчах при Шевченко клуб смог набрать лишь три очка.

На данный момент «Дженоа» с одной победой и двенадцатью очками занимает 22-е место в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22.