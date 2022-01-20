Нижний Новгород, 20 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Нижегородская область присоединилась к всероссийскому проекту «Урок цифры», в рамках которого местных школьников научат правилам безопасного поведения в Интернете. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

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Учащихся нижегородских общеобразовательных учреждений ознакомят с работой по теме «Исследование кибератак» представителей автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», компании «Лаборатория Касперского» и других специалистов в сфере информационной безопасности.

По словам министра образования Нижегородской области Ольги Петровой, навыки безопасного поведения в Интернете крайне востребованы, поскольку всемирная сеть уже давно стал неотъемлемой частью жизни граждан.

«Безусловно, цифровые сервисы во многом облегчают нашу жизнь и открывают широкий доступ к информации. Но вместе с тем Интернет таит в себе множество опасностей, в первую очередь для молодежи. Мы должны подготовить наших детей, научить их тому, как вести себя безопасно в цифровой среде», — подчеркивает глава образовательного ведомства.