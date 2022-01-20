Москва, , 17:57 — REGNUM Предложения ЦБ по регулированию майнинга и криптовалют рабочая группа Госдумы обсудит в феврале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января сообщил глава рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»).

Александр Гордеев Kremlin.ru

«Следующее заседание рабочей группы состоится в феврале. Тогда уже на основе конкретных предложений от всех участников будут вырабатываться предложения по дальнейшему законодательному регулированию майнинга и обращения криптовалют», — сказал Гордеев.

Он напомнил, что в декабре 2021 года прошло первое заседание рабочей группы. В ее состав входят депутаты, представители Банка России, профильных министерств и ведомств.

На первом этапе решено проработать понятийный аппарат.

«Как яркий пример — сейчас нет четкого определения слова «криптовалюта» и многих других современных терминов криптоиндустрии. С учетом того, что существуют разные предложения от министерств и ведомств, рабочая группа запросила у правительства консолидированное мнение по данному вопросу», — отметил Гордеев.

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Банк России предложил запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка. регулятор настаивает на запрете выпуска, обмена и обращения криптовалют.

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