Таллин, 20 января, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Правительство Эстонии решило полностью возместить домам попечения плату за сетевую услугу по доставке электроэнергии. Об этом сообщили в канцелярии кабинета министров со ссылкой на итоги заседания правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Свое решение министры аргументировали резким подорожанием энергии в домах престарелых. Оплата сетевых энергоуслуг будет проводиться с января по март 2022 года включительно.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что министерство разработает набор временных мер для компенсации цен на сами энергоносители: «Это лишь частично снизит беспокойство по поводу стоимости энергии в домах престарелых. Мы все еще ищем способы компенсировать и более высокую цену на газ».

В Эстонии потребители электроэнергии получают два счета — один за само электричество, второй — за его доставку по проводам (сетевое подключение).