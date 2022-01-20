Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Как сообщает бразильское издание UOL, «Интернасьонал» готов отпустить 20-летнего форварда олимпийской сборной Бразилии по футболу Юри Алберто в санкт-петербургский «Зенит», если поступит предложение в размере 20 миллионов евро.

Логотип «Зенита»

При этом сообщается, что «сине-бело-голубые» готовы предложить 15 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов. При этом трансферная стоимость Юри Алберто, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Алберто забил двенадцать мячей в 33-х турах регулярного чемпионата. Нападающий занял шестую строчку в гонке бомбардиров.