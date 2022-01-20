Барселона, Испания, , 17:52 — REGNUM 20 января спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани завил, что 24-летний французский фланговый нападающий Усман Дембеле должен немедленно покинуть клуб.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

«С Усманом и его агентами переговоры по продлению контракта были начаты еще в июле. Клуб делал различные предложения, но все они отклонялись агентами», — цитирует Алемани пресс-служба испанского клуба.

Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави заявил, что клуб попросил Дембеле либо продлить контракт, либо покинуть клуб в текущее январское трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Усмана Дембеле один забитый мяч и две результативные передачи в одиннадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского вингера в 30 миллионов евро.