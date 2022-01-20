20 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывшего советника главы офиса президента Украины, а также экс-представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексея Арестовича 20 января внесли в базу «Миротворца».

Оксана Переможенко, , 18:12 — REGNUM Бывший советник главы офиса президента Украины, а также экс-представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович 20 января был внесен в базу «Миротворца».

Ненависть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Администраторы сайта «Миротворец» охарактеризовали Арестовича как «профессионального провокатора», который занимался дискредитацией государственных органов власти и «деморализацией» военнослужащих украинской армии.

«Просим правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины», — значится на сайте «Миротворец».

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: «Новое Издание», Klymenko Time и PavlovskyNews. Многие отметили, что ранее в список «врагов Украины» вносили «приличных людей», а сейчас он пополнился бывшим чиновником, еще недавно представлявшим нынешнюю украинскую власть.

«Кругом враги. Упоротые скоро сами себя подозревать начнут», — отреагировал Андрей Д.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Я думал туда только приличных людей помещают. Лес рубят — щепки летят», — с сарказмом добавил Waldi.

«Вот тебе и спасибо за все…» — пишет Vika S.

«Действительно. Вроде приличные люди все были, а тут начали добавлять не пойми кого», — отметил Дмитрий З.

«Миротворец» уже не тот», — смеется Alex P.

«Да вы шо? Теперь СБУ его арестует и суд закроет на основании этой базы??? Ну да, этот крендель — это другое. А вот простых людей можно», — не без сарказма отреагировал Nikolay B.

«Все там будем», — смеется Тимофей И.

«Как попал, так и уберут», — считает Андрей Ф.

«А «Миротворец» сам «Миротворец» не внесет в «Миротворец»?» — иронизирует Владимир.

«Чужой среди чужих», — написал Игорь.

Бывший советник главы офиса президента Украиныи и спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович Цитата из видео «Арестович семинар «Безжалостность» 17.07.21 на YouTube

«В общем, нам перепись населения не нужна — все на «Миротворце», — смеется Елена.

«И хриплого (Владимира Зеленского — О. П.) внесут, наверное, как только срок каденции закончится», — подытожил Александр.

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Напомним, ранее Алексей Арестович заявил о своем увольнении с поста внештатного советника главы офиса украинского президента и с руководящего поста в украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу.