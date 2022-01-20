Оксана Переможенко, 20 января 2022, 18:12 — REGNUM Бывший советник главы офиса президента Украины, а также экс-представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович 20 января был внесен в базу «Миротворца».
Администраторы сайта «Миротворец» охарактеризовали Арестовича как «профессионального провокатора», который занимался дискредитацией государственных органов власти и «деморализацией» военнослужащих украинской армии.
«Просим правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины», — значится на сайте «Миротворец».
Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: «Новое Издание», Klymenko Time и PavlovskyNews. Многие отметили, что ранее в список «врагов Украины» вносили «приличных людей», а сейчас он пополнился бывшим чиновником, еще недавно представлявшим нынешнюю украинскую власть.
«Кругом враги. Упоротые скоро сами себя подозревать начнут», — отреагировал Андрей Д.
«Я думал туда только приличных людей помещают. Лес рубят — щепки летят», — с сарказмом добавил Waldi.
«Вот тебе и спасибо за все…» — пишет Vika S.
«Действительно. Вроде приличные люди все были, а тут начали добавлять не пойми кого», — отметил Дмитрий З.
«Миротворец» уже не тот», — смеется Alex P.
«Да вы шо? Теперь СБУ его арестует и суд закроет на основании этой базы??? Ну да, этот крендель — это другое. А вот простых людей можно», — не без сарказма отреагировал Nikolay B.
«Все там будем», — смеется Тимофей И.
«Как попал, так и уберут», — считает Андрей Ф.
«А «Миротворец» сам «Миротворец» не внесет в «Миротворец»?» — иронизирует Владимир.
«Чужой среди чужих», — написал Игорь.
«В общем, нам перепись населения не нужна — все на «Миротворце», — смеется Елена.
«И хриплого (Владимира Зеленского — О. П.) внесут, наверное, как только срок каденции закончится», — подытожил Александр.
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Напомним, ранее Алексей Арестович заявил о своем увольнении с поста внештатного советника главы офиса украинского президента и с руководящего поста в украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу.