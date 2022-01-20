Воронеж, , 17:47 — REGNUM Житель Воронежа рассказал об угрозах от водителя «Яндекс. Такси» — после отмены заказа водитель выследил несостоявшегося пассажира. Пост и видео появился в телеграм-канале «Твой и мой Воронеж» 19 января.

Такси Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Автор поста рассказывает, что 19 января вызвал такси, однако через пару минут водитель перезвонил и предложил отменить заказ, объяснив тем, что он «не успеет вернуться в центр». Клиент в ответ предложил водителю отменить заказ самостоятельно. Однако заказ был отменен лишь после того, как клиент обратился в службу поддержки — там перед ним извинились и сообщили, что водитель поставлен на контроль.

«Я вызвал новое такси и жду, но ситуация делает изящный фортель и ко мне подходит незнакомый человек и спрашивает: «Ждёте такси?». Я говорю: «Да». Это оказался таксист Денис, который отказался в итоге от заказа», — продолжает автор сообщения.

По его словам, водитель несколько раз оскорбил его, сообщил, что «знает адрес», а затем заявил: «Увидимся».

»В чем фишка — насколько мне известно, когда происходит отмена заказа по вине заказчика, деньги списываются со счета, а вы никуда не едете, т. е. «извозчик» деньги получил, но вас не отвёз. Потому таксист и просил отменить заказ — получил бы деньги просто так», — комментируют пост пользователи.

«Конечно, оно все понятно, ездят за копейки, но вести себя как свиньи в моментах, когда ещё и сами виноваты — это верх идиотизма», — добавляет другой участник обсуждения.

«Я просто не могу понять, что твориться последнее время в такси? Это уже ни в какие рамки не влезает. Мне кажется, «Яндексу» и прочим пора менять уже политику компании, не на том они решили бабки с народа качать, так они совсем без клиентов останутся», — считает другой пользователь.

«У меня «Яндекс» четыре машины отменил, ехать за город надо было, им невыгодно», — делится еще один пользователь.