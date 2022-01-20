Гомель, Белоруссия, 20 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Инициированное Александром Лукашенко «всенародное обсуждение» проекта новой конституции Белоруссии сопровождается арестами тех, кого он обещал внимательно выслушать, гарантируя свободу высказываний. По обвинению в «экстремизме» (ч.2 ст.130 УК РБ) в СИЗО находится 68-летний пенсионер Николай Витиков из деревни Терюха Гомельского района, направивший свои предложения и замечания по проекту в газету местного исполкома «Маяк».

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Редакция немедленно сигнализировала в «органы» о поступивших ей от пенсионера материалах. Донос стал основанием для ареста жителя белорусской деревни, позволившего себе критику властей (преследование за которую запрещено тем же УК РБ).

«По крайней мере, никто меня не может упрекнуть, что у нас тут была абсолютная диктатура и мы не давали возможности людям высказаться. Высказались все, кто хотел бы это сделать», — заявил 19 января Лукашенко, выступая в президентском дворце перед назначенными им формальными разработчиками проекта новой конституции.

Накануне, 17 января исполкомовская газета «Маяк» опубликовала материал некоей «Лидии Никифоровой», настоящее авторство которой приписывают главреду официозного издания Ирине Коноваловой. Её поставили руководить «районкой» не только без профильного образования, но даже без минимального опыта работы корреспондентом.

О поступивших от гражданина соображениях на тему конституционной реформы в публикации газеты сказано: «"Творчество» сельчанина изобилует стандартными беспочвенными обвинениями и оскорблениями представителей власти и самой государственной системы. А как по-другому воспринимать то, что человек называет действующий государственный строй «лукашизмом», сторонников власти — «ябацьками», действия правоохранительных органов «зверствами ОМОНовских выродков». В запале не удержался, и своих же обозвал «протестунами». Но более всего грязи вылил пожилой автор на Всебелорусское народное собрание, которое он облек в неприглядное сравнение с «шабашем» и «гнойником». Для Основного закона там пользы и на кошачью слезу нет, а вот для уголовной статьи за разжигание социальной и иной розни — воз и маленькая тележка. Одного только фашистского лозунга про «жующего белого гуся» хватает, чтоб нагулять себе срок. А там в каждой строчке — «иудин поцелуй». И заигрывание с официальной местной прессой все более походило на банальную дешевую провокацию с целью привлечения внимания к своей персоне».

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

В итоге, сказано в публикации провинциальных пропагандистов, «местечковый «протестун» нынче водворен в СИЗО, где в спокойной задушевной беседе со следователем делится своими «одноклеточными» мыслями по теории белорусского государственного строя и практике применения административного и уголовного кодекса к отдельно взятому сельскому провокатору».