Минск, , 17:45 — REGNUM Питание для детей в детских садах и школах станет существенно дороже. Министерство образования довело до государственных учреждений новые расценки на питание в соответствии с градацией по возрастным группам.

Рост (сс) geralt

Рост стоимости питания в школьных столовых начнётся с 21 января. Так, например, питание для школьников в возрасте 11−13 лет будет дороже на 18,5% — кратно больше, чем утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз по инфляции, принятый к исполнению советом министров.

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Питание в гимназиях-интернатах повышается почти на четверть. В детских садах питание тоже будет дороже, но в пределах $5 в день (в эквиваленте).

Санаторно-курортные услуги дорожают, и это тоже связано с повышением цен на питание. Так, в санаторных детских садах предусмотрены расходы на питание в пределах $3 (в эквиваленте).

Напомним, в утверждённых указами президента параметрах денежно-кредитной политики Белоруссии на 2022 год предусмотрено сдерживание инфляции до 6%. В 2021 году повышение потребительских цен на товары и услуги почти вдвое превысило официальный прогноз, утверждённый Лукашенко и принятый к исполнению правительством.