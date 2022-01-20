Белград, , 17:50 — REGNUM Лидер сербского оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадович считает, что партии, ранее состоявшие в коалиции «Союз за Сербию», могут договориться о совместном участии в муниципальных выборах в Белграде весной этого года. Об этом Обрадович заявил 20 января.

Белград ZlatanJovanovic

По его словам, главное условие для достижения такой договоренности — непоколебимая позиция по поводу необходимости строгого контроля результатов выборов.

«У нас должны быть хорошо обученные наблюдатели на каждом избирательном участке, и Вучич проиграет», — заявил Обрадович и эфире телеканала Н1.

Отвечая на вопрос о том, проголосует ли он сам за какого-то другого оппозиционного кандидата, Обрадович заявил, что «это было бы естественно, только нужно посмотреть, что за программу выдвигает этот кандидат». Политик отметил, что «Двери» не поддержат кандидата, который выступает за признание независимости Косово, вступление в НАТО или признание «геноцида в Сребренице».

Напомним, что городские выборы в Белграде пройдут весной 2022 года параллельно с президентскими и парламентскими. Сербская оппозиция ведет переговоры о совместном участии в выборах на различных уровнях.