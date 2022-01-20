Минск, 20 января, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Александр Лукашенко поздравил с днем рождения народного артиста России Владимира Хотиненко и пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Индивидуальный режиссерский почерк, преданность делу и целеустремленность позволили Вам создать множество ярких работ, внести весомый вклад в развитие современного кинематографа. Уверен, что Ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет служить укреплению культурных связей Белоруссии и России», — сказано в поздравлении.

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